الإمارات.. وزارة الصحة تعلن تسجيل لقاح "فايزر"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الثلاثاء، عن التسجيل الطارئ للقاح ضد فيروس "كوفيد -19" في الدولة الخاص بشركة "فايزر- بيونتيك".
ولقاح "فايزر" هو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التي تسجل وتعتمد اللقاح.
ويأتي التسجيل الطارئ في إطار جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة كورونا، ولتوفير كافة السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة "فايزر" للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن.
وأظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية، حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأميركي FDA.
وصرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، حيث أشار إلى أن الترخيص جاء بعد تقديم شركة فايزر لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كورونا بلقاح "فايزر"، في دبي اعتبارا من يوم الأربعاء.
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