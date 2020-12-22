بلهجة مغربية.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يشكر المغاربة

استهل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة المغربية الرباط، باللهجة المغربية.

وقال بن شبات: "السلام عليكم، والله يكثر خيركم.. نحمدو الله ونشكروه على هاد النهار".

وأضاف: "ما نقدر نخبي وما عندي مانستر.. كل شيء باين على وجهي.. كلامي يخرج من فمي وقلبي فرحان".

وختم كلمته بالقول: الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كاملين".

ويرأس بن شبات الوفد الإسرائيلي، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، بعد أيام قليلة من إعلان استئناف العلاقات.

وجرى اليوم الثلاثاء توقيع إعلان مشترك ثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وجاءت في الإعلان النقاط الآتية:

1- الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل.

2- الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين والمغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

3- تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.

4- إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

كما تضمن الإعلان المشترك الثلاثي: "اتفق المغرب وأميركا وإسرائيل على ما يلي: -الالتزام بالاحترام الكامل للعناصر المتضمنة في هذا الإعلان والنهوض بها والدفاع عنها. - قيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماته وتحديد مزيد من الخطوات قبل متم شهر يناير المقبل".

ووقع الإعلان عن المغرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعن الولايات المتحدة المستشار الخاص للرئيس جاريد كوشنر وعن إسرائيل، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.