بوتين يمنح رؤساء روسيا السابقين وعائلاتهم حصانة مدى الحياة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه وفقًا للقانون الذى تم نشره على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، سيتم إعفاء الرؤوساء وعائلاتهم من الاستجواب من قبل الشرطة أو المحققين وكذلك من التفتيش أو الاعتقال.

وأشارت الوكالة إلى أن التشريع جزء من التعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها هذا الصيف، فى تصويت على مستوى البلاد، يسمح لبوتين، 68 عامًا، بالبقاء فى الرئاسة حتى 2036.

وأوضحت أنه قبل دخول مشروع القانون الجديد إلى حيز التنفيذ، كان الرؤساء السابقون يتمتعون بالحصانة من المقاضاة فقط على الجرائم المرتكبة أثناء وجودهم فى مناصبهم.

وأضافت، أنه لا يزال من الممكن حتى الآن تجريد رئيس سابق من الحصانة إذا اتهم بالخيانة أو بجرائم خطيرة أخرى، وتم تأكيد التهم من قبل المحاكم العليا والدستورية، إلا أن التشريع الذى وقعه بوتين، اليوم الثلاثاء، يمنح الرؤساء السابقين أيضًا مقعدًا مدى الحياة فى مجلس الاتحاد أو مجلس الشيوخ، وهو منصب يضمن الحصانة من الملاحقة القضائية عند ترك الرئاسة.

كما أقر مجلس الدوما الروسى، اليوم الثلاثاء، تشريعًا يقنن سرية المعلومات المتعلقة بموظفى النظام القضائى الروسى، وإنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والعسكرية فى روسيا.