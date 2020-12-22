الجزائر: 12 وفاة و410 إصابات يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 410 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بتراجع 46 حالة عن حصيلة الإصابات المسجلة فى اليوم السابق، ما يرفع إجمالى حالات الإصابة فى الجزائر إلى 96.069 إصابة مؤكدة.





وفى لقائه الصحفى الدورى، أعلن المتحدث الرسمى باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا فى الجزائر، جمال فورار، رصد 12 وفاة جديدة، بزيادة 3 حالات عن حصيلة أمس الإثنين، ليصل بذلك إجمالى الوفيات إلى 2.687 حالة. كما أكد فورار، تعافى 376 حالة جديدة من المصابين، ليبلغ عدد المتماثلين للشفاء إلى 64 ألفًا و20 حالة تعاف فى الجزائر.

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