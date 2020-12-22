مكتب بريد يكتشف طرد مواد متفجرة فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت إدارة الشرطة فى مدينة هيملبفورت الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن وصول طرد يحتوى على مواد قابلة للانفجار إلى مكتب بريد عيد الميلاد فى المدينة الواقعة شرقى ألمانيا، حيث تواصل الشرطة إجراء تحقيقات حول مرسل الطرد وملابساته.





وبحسب وسائل إعلام محلية، قالت الشرطة الألمانية إن الطرد الذى وصل إلى المكتب، أمس الإثنين، احتوى على "ذخيرة يتطلب بعضها الحصول على تصريح". وأشارت إلى أن من بين ما تضمنه الطرد احتوى أكثر من 500 طلقة ذخيرة، إضافة إلى مسدس صوت وبندقية ضغط هواء، وخرطوش بندقية.

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