اعتبارا من الخميس .. شروط جديدة لدخول إمارة أبوظبى

جدة - نرمين السيد - قالت شرطة أبوظبى، فى بيان على حسابها بموقع "فيسبوك" إن: لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى اعتمدت إجراءات دخول الإمارة.
وذكر البيان، بحسب "سبوتنيك"، أن الإجراءات سوف تطبق على جميع سكان دولة الإمارات، بما فيهم سكان الإمارة، ابتداء من الخميس المقبل.
وأوضح البيان : أنه يتعين على الراغبين فى دخول أبوظبى إبراز نتيجة سلبية لفحص (PCR) أو فحص (DPI) استلمت خلال 72 ساعة قبل وقت دخول الإمارة.
كما يتعين عليهم إجراء فحص (PCR) فى اليوم السادس من الدخول لمن تتجاوز مدة إقامته 6 أيام متتالية، بحسب البيان.
وحذر البيان، من أن عدم الالتزام بالفحص يعرض المخالفين للغرامة والمساءلة القانونية.
وأشار البيان، إلى أنه يستثنى من هذه الإجراءات، المشاركين فى برنامج التطعيم الوطنى لكورونا والمشاركين فى المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح والذين تظهر حالتهم الخاصة حرف E أو النجمة الذهبية.
ووفقا للبيان فإنه، يسمح لهذه الفئة استخدام مسار مركبات الطوارئ لضمان سهولة تنقلهم.
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