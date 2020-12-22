الصحة العالمية: لا دليل على شراسة كورونا المتحور

جدة - نرمين السيد - بعدما أثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى ظهرت فى بريطانيا و3 دول أخرى، قلق دول العالم لتعلن إغلاق مطاراتها وحدودها لكبح التفشى، خرجت الصحة العالمية، الاثنين، بخبر مفرح حول التحور الجديد.





وقالت، بحسب "العربية"، إنه لا دليل على الإطلاق على زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة، مضيفة إن السلالة تحت السيطرة.

كما كشفت أن بريطانيا أكدت عدم تأثر اللقاحات بسلالة كورونا الجديدة.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية، أن لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة، فقد قالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك فى مؤتمر صحافى بشأن لقاحات كورونا، إن الأدلة أثبتت أن فوائد لقاح فايزر أكبر من أضراره، مشيرة إلى أن لا أدلة على عدم فعالية اللقاح ضد السلالة المتحورة الجديدة".

وتسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد فى المملكة المتحدة حالة من الذعر فى جميع أنحاء العالم، فألغت عشرات العواصم الرحلات الجوية مع البلد الذى صار معزولاً الاثنين ويخشى النقص فى المؤن مع اقتراب عيد الميلاد.

وأدت طفرة الفيروس هذه إلى إغلاق حدود العديد من الدول مع المملكة المتحدة قبل أقل من أسبوعين من خروجها من السوق الأوروبية الموحدة، ما أدى إلى حدوث فوضى فى الموانئ لا سيما ميناء دوفر، ومخاوف بشأن توريد المنتجات الطازجة مثل الحمضيات والسلطات خلال أسبوع عيد الميلاد.