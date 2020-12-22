وقالت، بحسب "العربية"، إنه لا دليل على الإطلاق على زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة، مضيفة إن السلالة تحت السيطرة.
كما كشفت أن بريطانيا أكدت عدم تأثر اللقاحات بسلالة كورونا الجديدة.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية، أن لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة، فقد قالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك فى مؤتمر صحافى بشأن لقاحات كورونا، إن الأدلة أثبتت أن فوائد لقاح فايزر أكبر من أضراره، مشيرة إلى أن لا أدلة على عدم فعالية اللقاح ضد السلالة المتحورة الجديدة".
وتسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد فى المملكة المتحدة حالة من الذعر فى جميع أنحاء العالم، فألغت عشرات العواصم الرحلات الجوية مع البلد الذى صار معزولاً الاثنين ويخشى النقص فى المؤن مع اقتراب عيد الميلاد.
وأدت طفرة الفيروس هذه إلى إغلاق حدود العديد من الدول مع المملكة المتحدة قبل أقل من أسبوعين من خروجها من السوق الأوروبية الموحدة، ما أدى إلى حدوث فوضى فى الموانئ لا سيما ميناء دوفر، ومخاوف بشأن توريد المنتجات الطازجة مثل الحمضيات والسلطات خلال أسبوع عيد الميلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: لا دليل على شراسة كورونا المتحور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.