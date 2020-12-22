أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 11795 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و490 ألفا و946 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 802 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليصل إجمالي الوفيات إلى 61702. وأعلنت الوزارة يوم الاثنين عن تسجيل 351 وفاة، و5700 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وتعالج المستشفيات الفرنسية 24964 مريضا بفيروس كوفيد -19، أي أقل بـ269 عن يوم الاثنين. وانخفض عدد المرضى الذين عولجوا في العناية المركزة إلى 2728، أي أقل بـ18 عن يوم الاثنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا.. أكثر من 800 وفاة و11795 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.