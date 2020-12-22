خالطت 167 شخصا .. تسجيل أول إصابة محلية بـ كورونا في تايوان منذ أبريل

أعلنت تايوان عن تسجيل أول إصابة محلية بفيروس كورونا "كوفيد-19"، منذ أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 250 يوما.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، قال وزير الصحة في تايوان تشين شيه شونج، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تسجيل أول حالة عدوى محلية بفيروس كورونا منذ 12 أبريل الماضي.

وأضاف الوزير أن الحالة تعود لسيدة في الثلاثينيات من عمرها، كانت على اتصال بحالة إيجابية "طيار أجنبي" في الفترة من 7 حتى 12 ديسمبر.

ومن المقرر أن تغرم الحكومة الطيار لإخفاقه في الكشف عن تفاصيل المخالطين المقربين له.

وقد حددت الحكومة 167 مخالطًا للسيدة، وتعتزم إجراء فحص فيروس كورونا لهم.

كما أبلغت عن تسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الفلبين، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بها لى 770، فضلا عن 7 حالات وفاة حتى الآن.