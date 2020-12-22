بوتين يوقع مشروع قانون يمنح رؤساء روسيا السابقين حصانة مدى الحياة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يمنح الرؤساء الروس السابقين حصانة مدى الحياة بمجرد مغادرتهم مناصبهم.

ويمنح مشروع القانون، الذي نُشر على الإنترنت اليوم الثلاثاء، الرؤساء السابقين وعائلاتهم حصانة من الملاحقة القضائية على جرائم ارتكبوها خلال حياتهم.

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كما سيتم إعفاؤهم من الاستجواب من قبل الشرطة أو المحققين، وكذلك من التفتيش أو الاعتقال.

وكان التشريع جزءًا من التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها هذا الصيف في تصويت على مستوى البلاد يسمح لبوتين (68 عامًا) بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2036.

وقبل أن يصبح مشروع القانون قانونًا، كان الرؤساء السابقون يتمتعون بالحصانة من المقاضاة فقط على الجرائم المرتكبة أثناء وجودهم في مناصبهم. الآن لا يزال من الممكن تجريد رئيس سابق من الحصانة إذا اتهم بالخيانة أو جرائم خطيرة أخرى وأكدت التهم من قبل المحاكم العليا والدستورية. لكن التشريع الذي وقعه بوتين يوم الثلاثاء يمنح الرؤساء السابقين أيضًا مقعدًا مدى الحياة في مجلس الاتحاد أو مجلس الشيوخ ، وهو منصب يضمن الحصانة من الملاحقة القضائية عند ترك الرئاسة.

وفي الشهر الماضي، أثارت مشاريع القوانين المعلقة شائعات بأن الزعيم الروسي منذ فترة طويلة يخطط للتنحي بسبب تدهور حالته الصحية - وهو ادعاء نفاه الكرملين. وأقر مجلس الدوما يوم الثلاثاء تشريعا يجعل المعلومات المتعلقة بموظفي النظام القضائي ، وتطبيق القانون والهيئات التنظيمية والعسكرية الروسية سرية. ويتطلب مشروع القانون الآن أن يصبح توقيع بوتين قانونًا ، وهي خطوة تعتبر إجراءً شكليًا. ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان المعارض أليكسي نافالني أنه اتصل هاتفيا بعميل أمن مزعوم وخدعه للاعتراف بمحاولة جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) قتله في أغسطس بالتسمم.