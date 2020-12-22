الإمارات تعلن التسجيل الطارئ للقاح فايزر.. والإفتاء تجيز استخدامه: ليس حراما

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن التسجيل الطارئ للقاح فيروس " كوفيد -19"، الخاص بشركة " فايزر- بيونتيك " وهو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الدولة، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التي تسجل وتعتمد اللقاح .

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة "فايزر" للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراده، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، إن الترخيص جاء بعد تقديم شركة فايزر لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام.

وأظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكي FDA.

من جانبه، أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه فتوى، شرعية بجواز استعمال لقاحات كورونا، وذلك إعمالًا لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.

وأكد المجلس أن التطعيم داخل في جنس الدواء والعلاج المأمور به شرعا، حيث إنه من جاء من باب الطبِ الوِقائي بالنسبة للأفراد.

وأوضح المجلس أنه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة؛ فإنه يجوز استعماله، وذلك إعمالًا لقاعدة "الاستحالة" وقاعدة "جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يلف" يوجد" غيره.

وفيما يتعلق بمدى فعالية اللقاح وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية، أكد أن مرجع تحديد مدى فعالية اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية إلى جهات الاختصاص الطبي وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.