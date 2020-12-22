تركيا تمدد نشر قواتها في ليبيا

أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن البرلمان التركي وافق، الثلاثاء، على تمديد نشر قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا ، دعما للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.

وساعدت تركيا وآلاف المرتزقة السوريين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس على صد هجوم للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بدعم روسي ومصري وإماراتي في أبريل 2019.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر، لينهي القتال رسميًا ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.

ويرتبط وجود تركيا في ليبيا بمصالحها الأوسع في شرق البحر المتوسط ​​، حيث تبحث عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها التي تطالب بها قبرص في اليونان.

وأبرمت أنقرة اتفاقًا مع قيادة حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2019 مدد مطالبات تركيا البحرية في البحر المتوسط ​​مقابل الدعم العسكري.

سمح البرلمان التركي بنشر أول قوات لمدة عام واحد في ليبيا في يناير من العام الجاري.