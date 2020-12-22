نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمعة: الوفد الليبي يحمل مطالب تعمل على حلها الدولة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب أحمد جمعة، متخصص في الشأن الليبي، إن زيارة الوفد الليبي في القاهرة شديدة الأهمية.

وأضاف الكاتب أحمد جمعة، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الليبي يحمل مطالب تعمل على حلها الدولة المصرية، منها التدخلات الخارجية في الدولة الليبية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية مصرية مع الجنوب الليبي، وسوف يتم منحهم منح دراسية لأبناء الجنوب الليبي، وأيضا المساعدات الصحية.

وأكد أن هذه الزيارة لها صدى للمتابع للشأن الليبي، مشيرًا إلى أن لجنة وضع الدستور الليبي مشكلة من 17 عضو، و7 منها ينتمي لجماعة الإخوان، وهناك تهميش كبير للجنوب الليبي، وفرض سيطرة الإخوان التي تسعى لكرسي الحكم في ليبيا.