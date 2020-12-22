توجه لإلغاء حظر الجمعة اعتباراً من 8 كانون الثاني في الاردن

دوت الخليج :- أكد مصدر ذو صلة، أن فك حظر أيّام الجمع سيطبق بعد أسبوع من بداية العام القادم لتلافي إقامة التجمعات خلال الجمعة الأولى والتي تصادف رأس السنة الميلادية.

وبين أن قراراً حكومياً مرتقباً سيصدر بإلغاء حظر الجمعة اعتباراً من 8 كانون الثاني القادم , وفق هلا أخبار .

و اضاف المصدر أن الإجراء سيرتبط بشكل مباشر بثبات الحالة الوبائية أو انخفاضها، وعدم تأثر المملكة بتحوّر الفيروس المُعلن.