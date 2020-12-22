الصحة الإماراتية تعلن تسجيل لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، لقاح "فايزر"، هو ثانى لقاح يتم تسجيله واعتماده فى الإمارات، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التى تسجل وتعتمد اللقاح.
ويأتى التسجيل الطارئ فى إطار جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة كورونا، ولتوفير كافة السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذى تقدمت به شركة "فايزر"، للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن.
وأظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية، حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأميركى FDA.
وصرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميرى، وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، حيث أشار إلى أن الترخيص جاء بعد تقديم شركة فايزر لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة فى الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث فى دبى انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كورونا بلقاح "فايزر"، فى دبى اعتبارا من يوم الأربعاء.
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