المغرب يعلن تسيير رحلات طيران مباشرة مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن موقف الرباط ثابت ولم يتغير من القضية الفلسطينية.





وحسبما نقلت "العربية"، ففى مؤتمر صحفى مع الوفدين الأمريكى والإسرائيلى، قال وزير خارجية المغرب إن الاتفاق مع إسرائيل تضمن تسيير رحلات جوية مباشرة مع تل أبيب. وأضاف الوزير المغربى أن إعلان السلام بين المغرب وإسرائيل هو بداية عهد جديد للعلاقات بين الجانبين.

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