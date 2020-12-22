بايدن: إدارة ترامب فشلت فى إعطاء الأولوية للأمن السيبرانى

جدة - نرمين السيد - وشدد بايدن، على أن انتهاك الأمن السيبرانى يشكل خطرا كبيرا على الأمن الوطنى، وقد تم التخطيط له وتنظيمه بعناية، مشيرا إلى أن "جهات أجنبية كانت تحضر لعملية اختراق منذ حوالى العام على الأقل".

وقال "لا أرى دليلا على أن الهجوم السيبرانى تحت السيطرة"، مضيفا: "هذه الهجمات لا يمكن أن تستمر دون أن نحصل على الأجوبة المطلوبة"، متعهدا بـ"خطوات مهمة لإخضاع المسؤولين للمساءلة".

وأعلن أن "الولايات المتحدة سترد على أى هجوم الإلكترونى"، لكنه قال إنه لن يناقش الخيارات المتاحة.

وقبل أيام، زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات فى الولايات المتحدة، الأمر الذى نفاه الكرملين.

وأكد دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو غير ضالعة فى هجمات القراصنة على مؤسسات وشركات حكومية أمريكية، مشددا على أن "أى اتهامات بتورط روسيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتعد على الأغلب استمرارا لرهاب روسيا الأعمى، والذى يتم اللجوء إليه فى أى حادث".