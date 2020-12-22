بايدن يعد الأمريكان بطرح خطة إغاثة جديدة من كورونا في أوائل 2022

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن أنه سيطرح خطة إغاثة أخرى في أوائل عام 2022 لمعالجة أزمة تفشي وباء كورونا المستجد - كوفيد 19.
وقال بايدن في إفادة من خلال بث مباشر، اليوم الثلاثاء، إن "الكونجرس قام بعمله الأسبوع الجاري، ويمكنني ويجب أن أطلب منهم القيام بذلك مرة أخرى العام المقبل" ، في إشارة إلى حزمة التحفيز التي تقارب 900 مليار دولار التي تم تمريرها هذا الأسبوع لمواجهة الوباء.
وأضاف بايدن "يمكنني ويجب أن أطلب منهم القيام بذلك مرة أخرى العام المقبل، حتى مع التغييرات في النهج الذي سأطبقه في أواخر شهر يناير ، لا يزال الناس يمرضون ويموتون من فيروس كورونا".
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