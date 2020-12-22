فرنسا تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا الأحد المقبل

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا الأحد المقبل في 3 دور للمسنين.
وسجلت وزارة الصحة الفرنسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11795 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و490 ألفا و946 حالة.
ورصدت الوزارة 802 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليصل إجمالي الوفيات إلى 61702، حسب وكالة "رويترز".
وأعلنت الوزارة يوم الاثنين عن تسجيل 351 وفاة، و5700 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وتعالج المستشفيات الفرنسية 24964 مريضا بفيروس كوفيد -19، أي أقل بـ269 عن يوم الاثنين.
وانخفض عدد المرضى الذين عولجوا في العناية المركزة إلى 2728، أي أقل بـ18 عن أمس.
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