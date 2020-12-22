بايدن: سأطالب الكونجرس بتمرير مشروع قانون إغاثة آخر لمواجهة كورونا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيطلب من الكونجرس تمرير مشروع قانون إغاثة آخر لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه حان الوقت للتعافي من جائحة كورونا، لافتًا إلى أن حكومته ستبدأ العمل من أجل إعادة بناء الاقتصاد.
ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا، وكذلك الوفيات.
وسجلت أمريكا حتى الآن أكثر من 18 مليونًا و473 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى أكثر من 319 ألف وفاة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تلقى أمس الاثنين، جرعة لقاح فيروس كورونا في ديلاوير.
وقال بايدن "إنني أفعل هذا لإثبات أن الناس يجب أن يكونوا مستعدين عندما يكون متاحًا لأخذ اللقاح ، فلا داعي للقلق".
وكانت زوجة بايدن، جيل بايدن تلقت جرعة كورونا في وقت سابق من يوم الإثنين.
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