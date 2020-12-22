اتفاقيات منتظرة.. كوشنر: زيارة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى المغرب مثمرة

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن زيارة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى المغرب مثمرة للغاية ومازالت هناك اتفاقيات تنتظر التوقيع.

وأضاف كوشنر، خلال مؤتمر صحفي في الرباط، أن الرئيس دونالد ترامب يدشن عهد جديدًا للتسامح، لافتا إلى أنه آن الأوان لوضع المنطقة وكل شعوبها على مسار تحول نحو السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لفتح قنصلية في مدينة الداخلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مستطردا أن الرئيس ترامب دفع بحل دائم وعادل بشأن الصحراء المغربية.

ومن جانبه، وصف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، الرحلة التجارية من تل أبيب إلى الرباط بأنها تاريخية، مؤكدا أن اليهود المغاربة يشكلون جسرا مع المغرب وركنا لبناء السلام.