اتفاقيات منتظرة.. كوشنر: زيارة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى المغرب مثمرة

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن زيارة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى المغرب مثمرة للغاية ومازالت هناك اتفاقيات تنتظر التوقيع.
وأضاف كوشنر، خلال مؤتمر صحفي في الرباط، أن الرئيس دونالد ترامب يدشن عهد جديدًا للتسامح، لافتا إلى أنه آن الأوان لوضع المنطقة وكل شعوبها على مسار تحول نحو السلام والاستقرار.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لفتح قنصلية في مدينة الداخلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مستطردا أن الرئيس ترامب دفع بحل دائم وعادل بشأن الصحراء المغربية.
ومن جانبه، وصف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، الرحلة التجارية من تل أبيب إلى الرباط بأنها تاريخية، مؤكدا أن اليهود المغاربة يشكلون جسرا مع المغرب وركنا لبناء السلام.
ووصلت أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، والتي تقل وفدا أمريكيا وإسرائيليا مشتركا، وذلك بعد إعلان التطبيع بين الطرفين.
وهبطت الطائرة في مطار الرباط سلا واستغرقت 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط.
ويرأس الوفد الامريكي الإسرائيلي المشترك جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وكبير مستشاريه، ، ورئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي مائير بن شباط.
وقالت مجلة "طنجة" المغربية، إن الصحافة المغربية لن تتمكن من مواكبة هذه الزيارة بشكل مباشر، بعد ترتيبات اللحظة الأخيرة التي عدلت البرنامج، إذ تقلصت مدة تواجد الوفد الإسرائيلي في المغرب من يومين اثنين إلى نصف يوم فقط.
فيما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وصول أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى الرباط بأنها تاريخية، مؤكدا أن تل أبيب تخلق حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل للمنطقة والشعوب والمستقبل.
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