الرئيس السوري يمنح اسم وزير الخارجية الراحل وليد المعلم وسام الاستحقاق

منح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، اسم وزير الخارجية الراحل وليد المعلم، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة. جاء ذلك خلال حفل تأبين بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة المعلم الذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وتوفى المعلم في نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 79 عاما، بعد سنوات طويلة من العمل الدبلوماسي. وولد المعلم في دمشق عام 1941 وتخرج من جامعة القاهرة عام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد. في عام 1990 أصبح سفيرا لبلاده في واشنطن، إلى أن تمت تسميته نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية والمغتربين عام 2012.

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