معلقا على تطبيع المغرب.. كوشنر: نهج أمريكا الجديد حقق 4 اتفاقيات سلام بعد فشل عقود

أقام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مراسم غرس الأشجار وافتتحوا حديقة كوشنر للسلام في جروف أوف ناشونال.

وخلال الحفل، شكر كوشنر نتنياهو على "كرم ضيافته وعلى كل الوقت المذهل الذي تمكنا فيه معًا في العمل من خلال بعض التحديات المعقدة للغاية".

وقال "بينما كنت أعرفك قبل أن ألتحق بخدمة حكومتي، يجب أن أقول إنه خلال السنوات الماضية حصلت على فرصة للتعرف عليك جيدًا جدًا. لقد كان شرفًا مطلقًا وسعادة"

وأضاف "من خلال جميع التجارب التي واجهناها مع بعضنا البعض ، تعلمنا من بعضنا البعض ، لكننا تمكنا من إنشاء إطار عمل جديد يحقق الكثير من التقدم لإسرائيل والعالم بأسره، وأعتقد أنك تعرف حتى فوق المشاعر الإيجابية أن النتائج هي ما يهم حقًا، وأعتقد أننا معا حققنا بعض النتائج التاريخية "، وفقا لحديثه الموجه لرئيس الوزراء الاسرائيلي.

وفي معرض حديثه عن اتفاقيات السلام الأربع التي توسطت فيها إدارة ترامب بين إسرائيل والدول العربية العام الجاري، قال كوشنر: "معًا، تمكنا من التركيز على متابعة المصالح المشتركة بين بلدينا، لقد تعاملنا مع المشكلات التي بدت مستعصية على الحل بمجموعة جديدة من الأعين، لكننا تأكدنا من أننا قد علمنا بالمقاربات السابقة واستخدمنا الفطرة السليمة، والأهم من ذلك، استخدمنا الفطرة السليمة واتخذنا الواقعية البراجماتية تجاه التحديات التي تركناها بصراحة دون حل لفترة طويلة جدًا".

ومن خلال القيام بالأشياء بشكل مختلف، أنشأنا فرصًا جديدة ثم اغتنمنا تلك الفرص عندما قدموا أنفسهم.

ومن خلال العمل معك، كان الرئيس ترامب على استعداد لتحمل المخاطر التي لم يرغب الآخرون في تحملها، والسعي وراء الفرص التي يعتقد الآخرون أنها صعبة للغاية ومن ثم قضاء الوقت ورأس المال السياسي الذي اعتقد الكثيرون أنه لا ينبغي أن ينفقه أدت جهودنا الجماعية إلى ولادة الشرق الأوسط الجديد حيث تحدث الإنجازات والإنجازات كل يوم تقريبًا.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن اتفاقيات السلام هذه أصعب بكثير مما جعلها تبدو ، لكنها كلها تستغرق الكثير من الوقت والمفاوضات والجهد وكل يوم نرى أخبارًا جيدة جديدة قادمة من هذه المنطقة وهو أمر لم يحدث لفترة طويلة جدا.

وتابع "غدًا ، سنفخر بفخر كبير بإبرام اتفاقيات أبراهام مع أول رحلة تجارية مباشرة عبر شركة العال من إسرائيل إلى المغرب، ولهذا الإنجاز ، أود أن أشكر صديقي ، الملك محمد السادس ، لأن هذا سيوفر مجموعة جديدة كاملة من الفرص لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بأكمله".

ومع تقدم هذا الشرق الأوسط الجديد إلى الأمام ، آمل أن تركز جميع البلدان على السعي لتحقيق مصالح مشتركة لصالح مواطنيها بدلًا من إعاقة التفكير الذي لا معنى له والصراعات القديمة، ولقد أدت معاداة السامية وعزل إسرائيل إلى سلوك هدام أعاق العالم لفترة طويلة جدًا"وفقا لتعبيره

وفي إشارة إلى الاختلافات بين نهج إدارة ترامب والمحاولات السابقة لتسهيل السلام في الشرق الأوسط ، قال كوشنر إن "الخبراء لفترة طويلة ركزوا على القضايا الفكرية بدلًا من التركيز على ما نحاول جميعًا تحقيقه كأشخاص. وإذا تمكنا من الاتفاق على تلك الأهداف المشتركة، فإن الباقي مجرد تفاصيل، ونحن بحاجة إلى إيجاد مواقف يربح فيها الجميع كيف نصل إلى هناك".

واضاف "من خلال هذه الأرضية المشتركة ، لا تزال هناك فرصة هائلة لمزيد من السلام والتقدم لإسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره".

وتابع "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه بأكمله. على وجه التحديد ، أود أن أشيد بالسفير ديرمر في واشنطن الذي قام بعمل رائع في تمثيل دولة إسرائيل وشعب إسرائيل وأيضًا مئير بن شبات ، مستشار الأمن القومي ، الذي كان لدينا ثروة كبيرة للعمل معه ، والفريق بأكمله كل المسؤولين الإسرائيليين الذين عملت معهم، لقد كان من دواعي سروري التام. وأود أن أشكركم على هذه الصداقة والشراكة الخاصة على مدى السنوات الماضية".

واستطرد: لقد أظهرتم أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل سلام حقيقي ، وليس فقط من أجل الأمن.

واسترسل قائلا: إنني أحث العالم وهو يمضي قدمًا على أن يأخذ الوقت الكافي لفهم وجهة نظر إسرائيل وأن تسأل نفسك ما إذا كنت ستقدم التنازلات التي طُلب من إسرائيل تقديمها إذا كنت في مكان رئيس الوزراء.

وأشار كوشنر إلى أنه لكي ينجح السلام، يجب أن يشعر كل من إسرائيل وجيرانها بالأمان، قائلا: لخلق سلام دائم ومستدام ، يجب أن تجعل أي صفقة يتم عقدها جميع الناس أكثر أمانًا وحرية في عبادة الطريقة التي يختارونها مع توفير فرصة مستدامة للتنمية الاقتصادية والازدهار، هذا نهج بسيط ولكنه كان مثيرًا للجدل بشكل مدهش عندما بدأنا لأنه كان يتعارض مع طريقة التفكير التقليدية.

وتابع "بعد أربع سنوات من الجهود المكثفة والتعلم ، أشعر بمزيد من الاقتناع بأنه مفتاح النجاح المستمر وهناك المزيد من النجاح الذي يمكن تحقيقه في المستقبل.

واختتم قائلا: أود أيضًا أن أعبر عن حبي وأطيب تمنياتي لشعب إسرائيل المذهل وأقول إنك ستبقى في صلواتي اليومية ولدي ثقة كبيرة في أن مستقبلك سيظل مشرقًا ومثيرًا، فبينما لعبنا جميعًا دورًا في هذه الاختراقات ، فإن السلام في الشرق الأوسط مهمة مستحيلة لدرجة أنها ممكنة فقط".