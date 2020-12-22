ظريف يطالب أمريكا بالخروج من أفغانستان.. ويتهم ترامب باستغلال أزمتها لمصلحته الخاصة

كرر وزير الخارجية الإيراني ، محمد جواد ظريف ، مطلب طهران الطويل الأمد بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، واتهم واشنطن باستخدام الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان لأغراض الانتخابات.

وقال ظريف متحدثًا إلى قناة TOLOnews الأفغانية الإخبارية - "نريد انسحابًا قانونيًا ومسؤولًا للقوات الأجنبية من أفغانستان على أساس مطالب الشعب الأفغاني ويجب أن يكون انتقالًا أمنيًا مسؤولًا للقوات الأفغانية مضيفا "لا نريدها بالشكل الحالي حيث يذهب الأمريكيون ويتفاوضون مع طالبان".

واتهم ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "التضحية" بأفغانستان "من أجل حملته الانتخابية"، قائلا إن إيران ترى "الضرر الكبير الذي ألحقه بأفغانستان في المستقبل".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت العلاقة بين الولايات المتحدة وطالبان ضارة بإيران نفسها، قال ظريف "ما يضر إيران وأفغانستان هو أن الولايات المتحدة توقع اتفاقية مع طالبان وتريد فرضها على الشعب الأفغاني".

وقال إن موقف إيران هو أن تسهل الولايات المتحدة المحادثات بين الأفغان "، وتجنب الاتصال بمجموعة أخرى غير أفغانستان للتوصل إلى اتفاق. ونقل الأمور إلى مرحلة لا تقبل فيها المجموعة أي أساس آخر غير اتفاقهم الخاص مع الولايات المتحدة ".

كما قال ظريف إنه على الرغم من اعتبار طالبان "حقيقة" في مستقبل أفغانستان ، تواصل طهران تصنيف الجماعة ككيان إرهابي بسبب "الأعمال الإرهابية العديدة" التي ارتكبتها.

وقام القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريس ميللر بزيارة مفاجئة لأفغانستان ، اليوم الثلاثاء ، حيث التقى الرئيس أشرف غني وناقش معه المساعدات العسكرية وقضايا الأمن. وقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام في الدوحة في فبراير ، مع التزام الولايات المتحدة بسحب قوات الناتو من البلاد مقابل محادثات السلام بين الأفغان.