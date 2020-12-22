نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: إيطاليا دخلت المرحلة الخامسة لـ"كورونا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن إيطاليا بدأت في المرحلة الخامسة من التعامل مع فيروس كورونا والمتعلقة بتلقي اللقاحات التي سوف تبدأ في 27 من ديسمبر الحالي.

وأضاف "عودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن عدد المسحات الايجابية وصل إلى 8% ونسبة العدوى أقل من 1%.

وأشار إلى أن أكثر من 95% من مصابي فيروس كورونا في إيطاليا يتلقون علاجهم في المنزل، موضحًا أن 90% من المرضى في ايطاليا لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن فيروس كورونا تحور أكثر من 22 مرة، ولكن السلالة الجديدة التي أعلنت عنها بريطانيا هي أقوى في الانتشار ولكنها لا تسبب مخاطر كبيرة.

ولفت إلى أن الفيروس بدأ ينتشر بصورة كبيرة بين الشباب ومتوسطي العمر، مؤكدًا أن ما أذاعته بريطانيا عن ظهور السلالة الجديدة للفيروس وتخويف العالم هو محاولة لتغطية فشل الحكومات بمقاومة الفيروس.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.