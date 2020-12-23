رسوم السحب والاستعلام ATM للبنوك 2021 تعرف على البنوك المجانية

استمرت عملية اعفاء البنوك من رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد مدة 6 شهر، كان قد وضعها الينك المركزي، منذ بداية أزمة المرض المستجد، ومع انتهاء فترة ال 6 أشهر تعود البنوك المصرية في يناير 2021 للعمل بالرسوم المقررة داخل كل بنك، لذلك قررنا أن ننوه للمواطنين خاصة كبار السن، من السعر العالي لبعض البنوك حيث أنهم الفئة الأكبر التي تجهل هذه الرسوم.

الرسوم المقررة لكل بنك هي فقط تعمل عندما تقوم بالسحب أو الاستعلام عن الرصيد من ماكينة ATM غير تابعة للبنك الخاص بك.

أرخص بنك للسحب

اذا كنت فى عجلة من أمرك وأردت سحب المال، وأمامك عدة ماكينات فعليك اختيار إحدى تلك البنوك التالية: فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، قطر الوطني، أبو ظبي، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، ورسوم السحب منها 5 جنيهات، أما كنت تمتلك بطاقة رواتب فالبنك التجاري الدولي CIB هو الأفضل لديك فعمولته 3 جنيهات فقط، والبنوك أعلى رسوما الامارات دبي الوطني، CIB.

أرخص بنك للاستعلام عن الرصيد

أما بالنسبة ان كنت من عشاق الاستعلام عن رصيدك فبنك التعمير والإسكان وبنك HSBC هما الأفضل بالنسبة لك وسيزيد شغفك وادمانك لهذه العملية فرصيد الاستعلام مجانية، ويليهما بنك مصر وتقدر بجنيه واحد مصري فقط، والبنوك الأعلى رسوما هي بنك البركة، القاهرة، أبو ظبي، عودة.

البنك استعلام سحب بنك مصر 1 6 البنك الأهلي المصري 1.5 5 قطر الوطني QNB 2 5 العربي الإفريقي 3 8 بنك عودة 5 8 بنك CIB غير معلوم 2% بحد أدنى 20 جنيه وللرواتب 3 جنيهات مصرف أبوظبي الإسلامي 5 5 بنك التعمير والإسكان مجانا 5 البنك المصري الخليجي 3 5 بنك كريدى أجريكول مصر 2 6 بنك الإسكندرية 3 10 بنك فيصل الإسلامي 3 5 بنك HSBC مجانا 10 بنك القاهرة 5 7 الكويتي الوطني 4 7 بنك SAIB 3 7 بنك البركة 6 6 بنك الإمارات دبي وطني 3 20 بنك بلوم 5 يتم السحب من خلال البنك نفسه

رسوم السحب والاستعلام ATM للبنوك 2021