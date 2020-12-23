الملك محمد السادس يرأس إعلانا مشتركا بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، جاء ذلك خلال استقبال الملك محمد السادس، اليوم، بالقصر الملكى وفداً يضم جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى، ومئير بن شبات مستشار الأمن القومى لدولة إسرائيل، وأفراهام بيركوفيتش مساعد الرئيس الأمريكى والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.
كما تم التوقيع على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذى وقعه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى، وجاريد كوشنر ومئير بن شبات.
وبحسب "سبوتنيك"، بدوره، هنأ ملك المغرب كوشنر على العمل الكبير الذى قام به منذ زيارته إلى المغرب فى مايو 2018، والذى مكن من تحقيق هذا التحول التاريخى لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام فى الشرق الأوسط.
وأكد لمئير بن شبات، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية فى إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى الـ 10 من ديسمبر الجارى، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على إعادة كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحى جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.
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