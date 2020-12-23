حل الكنيست الإسرائيلي وإجراء رابع انتخابات خلال عامين

قرر الكنيست الإسرائيلي "البرلمان، اليوم الأربعاء، حل نفسه وإجراء انتخابات مبكرة في 23 مارس المقبل.
وجاء قرار حل الكنيست الإسرائيلي تلقائيا بعد فشل اعتماد مشروع قانون لإقرار الموازنة العامة للبلاد، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر لها في مارس المقبل هي الرابعة خلال أقل من عامين، بعد خلاف بين الائتلاف الحكومي حول الموازنة العامة.
ويأتي فشل إقرار الموازنة بعد 7 أشهر فقط من أداء الائتالف الحكومي اليمين، وهو كون من تحالف "أزرق-أبيض" بقيادة وزير الدفاع بيني جانتس وتحالف الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .
وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون للكنيست في محاولة لتفادي حل البرلمان والتوجه لانتخابات مبكرة.
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