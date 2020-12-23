مجال الطيران أبرزها.. المغرب وإسرائيل توقعان 4 اتفاقيات بعد إعلان التطبيع

وقع المغرب مع إسرائيل، الثلاثاء، أربع اتفاقيات في مجالات متعددة، خلال زيارة الوفد الأمريكي-الإسرائيلي عالي المستوى إلى الرباط.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، تم الاتفاق على الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، وقعه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، والمدير العام لوكالة الساكنة والهجرة شلومو مور يوسف.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، واعتبارا لأهمية تأمين رحلات طيران مباشرة بين إسرائيل والمغرب، يلتزم الطرفان بإجراء مناقشات لإبرام اتفاق حول الخدمات الجوية.

وتم التوقيع، على مذكرة تفاهم حول الابتكار وتطوير الموارد المائية، والتي تنص على التعاون التقني في مجال تدبير وتهيئة الماء.

وتنص مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار.

كما تنص مذكرة التفاهم أيضا، على التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.