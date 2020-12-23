نظام نور للنتائج برقم الهوية ورمز التحقق 1442

يعيش الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية الآن حالة من التوتر والقلق، حيث أنه في غضون ساعات قليلة سيبدأ نظام نور في الإعلان نتائج الطلاب لعام 1442، ذلك العام المثير للجدل والذي شهد ولأول مرة في تاريخ النظام التعليمي السعودي وفي المنطقة العربية بأكملها استخدام التعليم عن بعد في تلقي الطلاب معارفهم وذلك عبر المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم وهي منصة مدرستي للطلاب في المدارس الحكومية والمنصات التي تستخدمها المدارس الخاصة والدولية، وتستعد وزارة التعليم في المملكة الآن للإعلان عبر نظام نور لنتائج الطلاب بكافة الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية الثلاث في المملكة وهي المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث أنه يمكن الآن للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور الدخول على موقع نظام نور عبر حساباتهم برقم الهوية ورمز التحقق لمعرفة التقارير الخاصة بدرجاتهم والتي قام السادة المعلمين بتسجيلها على بوابة نظام نور للنتائج.

رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهوية ورمز التحقق 1442 عبر نظام نور

تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالتعليم وذلك بفضل الاهتمام الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولهذا عندما ظهرت جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) في جميع دول العالم، وقامت العديد بإغلاق المدارس بها خوفاً على حياة الطلاب، ظهرت الحاجة إلى استخدام التقنيات الحديثة وأجهزة الاتصالات، وكانت المملكة العربية السعودية على رأس الدول التي استخدمت هذا النوع من التعليم وهو التعليم عن بعد عن طريق إنشاء منصة مدرستي يتلقى الطلاب من خلالها كافة حصصهم الدراسية ويقوم الطلاب من خلالها بتسجيل حضوره ويقوم المعلم بحصر الغياب وشرح الدروس ومناقشة الطلاب كما لو كانت مدرسة حقيقة يحضر فيها الطلاب.

وهذا ليس بجديد على المملكة، حيث كانت المملكة من أول الدول في محيطها العربي في استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم وكان على رأس ذلك استخدام بوابة نظام نور والتي تقدم خدمات إلكترونية كثيرة للطلاب، فمن خلال بوابة نظام نور للنتائج يحصل الطلاب على نتائجهم في الاختبارات الشهرية ودرجات أعمال السنة.. إلخ، كما أنها تعد حلقة اتصال بين الطلاب والمعلمين، ويستطيع الطلاب الحصول على النتائج عبر بوابة نظام نور من خلال الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق.

2- يتم تسجيل الدخول على الحساب الخاص بولي الأمر.

3- يمكن اتباع الخطوات التالية الموضحة بالصورة التالية لمعرفة تفاصيل الحصول على الدرجات عبر نظام نور للنتائج برقم الهوية ورمز التحقق.