مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار المجلس، إلى أن التطعيم داخل فى جنس الدواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطب الوقائى بالنسبة للأفراد، لا سيما فى الأمراض الوبائية التى يقدر فيها الصحيح مريضا لارتفاع نسبة احتمال إصابته، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعه.

وبين المجلس، أنه حتى ولو اشتمل اللقاح فى مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنه يجوز استعماله، وذلك إعمالا لقاعدة "الاستحالة" وقاعدة "جواز التداوى بالنجس إذا لم يلف "يوجد" غيره.

وأشار المجلس، كذلك إلى قاعدة أن "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، حيث إن هذا المرض قد اختص عن كثير من الأمراض بما اتصف به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع الناس، فإن لم يكن التداوى بهذا اللقاح ضرورة فى حق كل أحد فإنه حاج عامة فى حق كافة الخلق".

وفى ما يتعلق بمدى فعالية اللقاح، وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية، فقد أوضح المجلس أن مرجع تحديد مدى فعالية اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية إلى جهات الاختصاص الطبى وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.

وأضاف: "التداوى فى بعض الأحيان يكون حكمه الوجوب، وإن كان الفقهاء رجحوا فى كتبهم أنه مندوب، فلعل ذلك كان لظنية النفع فى الدواء، وضعف الاحتمال، أما فى الأدوية المعاصرة التى صار نفعها قطعيا أو غالبا، فالراجح أنها تصبح كسائر وسائل استنقاذ النفس التى يجب على الإنسان فعلها حفاظا على حياته".