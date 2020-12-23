تونس تمدد حظر التجول إلى 15 يناير

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة التونسى فوزى المهدى، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا قررت استمرار تطبيق حظر التجول لغاية 15 يناير المقبل ومنع التنقل بين المحافظات.





وكانت السلطات قررت فى السادس من ديسمبر الحالى فرض حظر التجوال لمجابهة تفشى فيروس كورونا والحد منه. كما قررت وزارة الصحة، منع جميع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة بما فى ذلك احتفالات رأس السنة. وأوضح المهدى، فى مؤتمر صحفى، أن هذه القرارات جاءت بعد الاجتماع العاجل للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، واللجنة الوطنية، بعد تفشى عدوى مجتمعية أخيرا وارتفاع نسق العدوى بالفيروس، إضافة إلى ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا فى عدد من البلدان الأوروبية.

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