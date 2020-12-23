إثيوبيا تدعو اللاجئين بالسودان للعودة إلى تيجراى

جدة - نرمين السيد - دعا ديميكى مكونين، نائب رئيس الوزراء الإثيوبى، المواطنين من إقليم تيجراى اللاجئين فى السودان إلى العودة إلى الإقليم، مؤكدا استعداد الحكومة لتسهيل عودتهم الطوعية، وتقديم الدعم اللازم لهم.





وأكد مكونين التزام إثيوبيا بدعم السودان فى هذه الفترة الانتقالية، والعمل فى القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن التصعيد من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الوضع وتعطيل الأنشطة اليومية للشعبين. وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، الوفد الإثيوبى برئاسة نائب رئيس وزراء إثيوبيا ووزير الخارجية ديميكى ميكونين. وتأتى زيارة الوفد الإثيوبى ضمن ترتيبات استئناف اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين التى بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين.

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