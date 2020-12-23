بايدن يعد باحتواء كورونا خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته

جدة - نرمين السيد - وقال "بايدن" فى تغريدة على "تويتر": "فى المئة يوم الأولى من إدارتى سأطلب من جميع الأمريكيين أن يرتدوا الكمامات، وسنوزع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، وسيتم إعادة فتح معظم المدارس". وأضاف: "سنحتوى الفيروس ونعود لحياتنا الطبيعية".

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