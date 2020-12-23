إفريقيا الوسطى .. مدينة بامبارى تقع فى قبضة المتمردين

جدة - نرمين السيد - ويأتى تطور الأحداث الأخير فى الوقت الذى أعلنت فيه الجماعات المتمردة الثلاث الرئيسية العاملة فى البلاد أنها توحد قواها ضد الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها فى 27 ديسمبر.

وقال رئيس البلدية أبيل ماتشيباتا بحسب "روسيا اليوم" : "مدينة بامبارى تحت سيطرة الجماعات المسلحة.. ولا توجد مظاهر عنف ضد السكان".

من جهته، أكد مسؤول حكومى كبير أن "المتمردين استولوا على 4 أكبر مدينة فى البلاد من حيث عدد السكان، والتى تبعد بمسافة 380 كيلومترا شمال شرقى العاصمة بانغى".

كانت حكومة إفريقيا الوسطى قد وجهت اتهاما يوم السبت الماضى، إلى الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه بالتحضير لمحاولة انقلاب.