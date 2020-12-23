رحَّبت وزارة الخارجية السودانية، بإجازة الكونجرس الأمريكي، التشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للسودان، والذى يُعيد، عمليًا، الحصانة للسودان ويجنبه أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجًا خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت الخارجية السودانية - في بيان، مساء الثلاثاء- إن إجازة القانون تأتي في إطار اعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات الأمريكية المتحدة، التي جرى بموجبها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشارت إلى أن التشريع استثنى القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، لافتة إلى أن هذه القضايا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مقاضاة أى دولة بشأنها بموجب القانون الأمريكي المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا".
وأوضحت أن وزارة العدل السودانية، أكدت أن السودان ملتزم بالدفاع عن نفسه.
وشددت الخارجية السودانية على أن هذه الخطوة، التي أتت ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة فى تناغم عظيم وفقا لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا، تعد إضافة كبيرة أخرى في طريق إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي واحتلاله لمكانه الطبيعي بين الأمم المتحضرة، ترجمة لشعارات ثورة ديسمبر، وتأكيدا لأهدافها السامية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان من الخارجية السودانية ردًا على التشريع الأمريكي لإعادة الحصانة السيادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.