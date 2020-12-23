لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم.. إعلامية كويتية تقصف جبهة البرلمان الأوروبي لتدخله في الشأن المصري

استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان فى مصر، مدحضة ما جاء فيه من أكاذيب ومغالطات تتدخل فى الشأن الداخلي لمصر بشكل سافر وهو ما يُعد أمرًا مرفوضًا جملة وتفصيلًا.

وقالت "الرشيد"، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن البرلمان الأوروبي عليه النظر لملف حقوق الإنسان فى بلدانه، فاسم مصر وحده كفيل بالرد على كل ما جاء بالبيان المغلوط فى هذا الملف، موجهة لهم رسالة شديدة اللهجة قائلة: تتحدثون عن حقوق الإنسان فى مصر وأنتم أكثر انتهاكًا لها .. لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم .. التقرير بلّوه واشربوا ميته.. ومصر عصية على الجميع".

وأكدت "الإعلامية الكويتية"، أن مصر تحافظ على أمنها القومي وتطبق القانون وتحترم القضاء فهى دولة مؤسسات كبرى ولن يسمح لأي دولة أو جهة مهما كانت أن تجعل نفسها وصية على مصر وتسيس بعض الملفات لصالحها، مشيرة إلى أن مصر عندما حملت على عاتقها مسؤولية القضاء على الإرهاب لم يكن للحفاظ على أمنها فقط بل حاربته ومازالت نيابة عن العالم لحفظ الأمن والإستقرار فى المنطقة .

وأضافت : مصر هى التي حفظت حقوق كل من يعيش على أرضها بالعيش الكريم والحرية والديمقراطية والحياة الكريمة ووفرت سكن آدمي وقضت على العشوائيات وماضية بقوة فى بناء الإنسان، لافتة إلى أنه فى ظل ظروف كورونا لم تختل ولم تتراجع فمضت دون أن تنظر وراءها فى تدشين المشروعات التنموية وتفوق الاقتصاد المصري بشهادة مؤسسات دولية، فى وقت انهارت فيه دول عظمي اقتصاديا وصحيًا كـ أوروبا التى تسيء إلى مصر .

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت ، الجمعة، على مشروع قرار ينتقد "أوضاع حقوق الإنسان المتردية" في مصر، بينما استنكر مجلس النواب المصري القرار، الذي قال إنه "يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع".

وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202.

بينما قال بيان لمجلس النواب المصري إن "القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري"، وأنه "غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية".

ورأى مجلس النواب أن القرار "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن"، مُطالبًا البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية".

وتابع: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار... في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف".