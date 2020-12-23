أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام فيصل محمد صالح أن الجيش السوداني استعاد العديد من الأراضي على الحدود الإثيوبية. وأضاف "صالح" في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أن السودان جاهز لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا. وأوضح الوزير السوداني أن المضي قدمًا في الحوار مع إثيوبيا مرتبط بترسيم الحدود بين البلدين. وقال المتحدث باسم حكومة السودان إن بلاده تؤيد الحوار بشأن الاشتباكات الحدودية، وتابع "يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية". يأتي ذلك وسط محادثات بين السودان وإثيوبيا لنزع فتيل التوتر الحدودي القائم، الذي تصاعد؛ بعد كمين نصبه مسلحون تدعمهم أديس أبابا للقوات السودانية. وأشارت الحكومة السودانية إلى أن اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا المنعقدة في الخرطوم، تناقش إعادة ترسيم الحدود بين البلدين وستحدد موعدًا لبدء هذه العملية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جاهزون لكل الاحتمالات.. السودان يحذر إثيوبيا وسط مفاوضات لترسيم الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.