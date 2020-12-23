وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى الكويت

استقبلت الكويت منذ قليل، أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن أول دفعة من لقاح كورونا سيتم نقلها بالكامل إلى مركز التطعيم في أرض المعارض بمشرف، تمهيدًا لبدء عملية التطعيمات نهاية الأسبوع الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن مركز التطعيم المذكور مزود بثلاجات مُتخصصة لحفظ اللقاح لحمايته من التلف.
ونقلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية الشحنة القادمة من بلجيكا، وتضم 150 ألف جرعة سيستفيد منها نحو 75 ألف شخص.
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