الدوري السعودي وترتيب الجدول بعد نتائج مباريات اليوم وإحصائياته

الدوري السعودي والإعلان عن ترتيب جدول المباريات بعد النتائج التي حدثت في مباريات اليوم في الجولة التاسعة وسوف يتم الإعلان عن نتائج مباريات الدوري السعودي التي تخص كل فريق شارك في المباريات وما يترتب علي جدول الدوري السعودي بالنتائج الخاصة بكل فريق من عدد النقاط التي حصل عليها كما سوف نستعرض لكل فريق ما لعبه من مباريات وما عليه من نقاط وما له من نقاط بإحصائيات كامله وما هي الأحداث التي دارت في مباريات اليوم الدوري السعودي .

الدوري السعودي وترتيب هدافي المباريات ومن الذي تصدر اللقب :-

تم أنزال الستار عن المنافسات التي تمت يوم الاثنين وهي التي تخص المنافسات لواقع اليوم الأول للجولة التاسعة في المسابقة التي تخص الدوري للكأس الأمير محمد بن سلمان لمحترفي كرة القدم للأعوام 2020 / 2021 ، شهدت المنافسات التي تخص الجولة التاسعة في يومها الأول أستعاد فريق الهلال الفوز أمام فريق نادي القادسية بحصوله علي ثلاثة نقاط رائعة أمام فريق نادي الباطن كما خسر خسارة فادحة فريق الشباب أمام نادي التعاون كما تم التعادل لكل من الفريقين الاتحاد والرائد .

يأتي ترتيب هدافي الدوري بأنه لم يشهد حدوث تغييرات يتم ذكرها غير أن خبر دخول اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميز والذي يؤدي دور المهاجم لنادي الهلال بحصوله علي لقب القائمة التي تخص الخمس الأوائل وذلك بأحرازه هدف في مرمي نادي القادسية .

كما أصبح اللاعب الفرنسي جوميز الهداف التاريخي لنادي الهلال من بين اللاعبين الأجانب بعد أحرازه الهدف ويكون رصيد هذا اللاعب من الأهداف اثنان وثمانون هدفاً وبذلك يتجاوز اللاعب البرازيلي كارلوس إدوارد الذي كان يصنع الألعاب لفريقه السابق .

يأتي في الصدارة لقائمة هدافي الدوري كلاً من بالتساوي اللاعب كارلوس ستراند بيرج واللاعب إيميليو زيلاليا وكلاً من اللاعبين ديميتري بيتراتوس وأيضاً فابيو أبرو ولكل من هؤلاء اللعيبة ستة أهداف .

وإذا ما تحدثنا عن ما يملكه اللاعب البرازيلي رومارينيو الذي يؤدي دور المهاجم للفريق الأول لنادي الاتحاد بخمسة أهداف وبذلك يتساوى مع اللاعب جوميز .

ترتيب الدوري وجدول هدافي الدوري :-جدول الدوري السعودي وترتيبه من عدد المباريات والنقاط والفوز والتعادل والخسارة وفرق النقاط :-

سوف نستعرض ترتيب الجدول الخاص بالدوري بكامل تفاصيله وذلك بعد أن انتهت المباريات الخاصة بيوم الثلاثاء يوم 22 من الشهر الجاري وفي الجولة رقم تسعة في الدوري الخاص بكأس الأمير محمد بن سلمان .

فريق الهلال لعب 9 وفاز 7 وتعادل 1 وخساره 1 وله 16 نقطة وعليه 4 نقاط والفرق 12 نقطه ومجموع نقاطه 22 . فريق الأهلي لعب 9 وفاز 6 وتعادل 1 وخساره 2 وله 16 نقطة وعليه 13 نقطة والفرق 3 نقطة ومجموع نقاطه 19 . فريق الشباب لعب 9 وفاز 4 وتعادل 3 وخساره 2 وله 14 نقطة وعليه 14 نقطة والفرق 0 ومجموع نقاطه 15 . فريق التعاون لعب 9 وفاز 3 وتعادل 5 وخساره 1 وله 10 نقطه وعليه 5 نقطة والفرق 5 نقاط ومجموع نقاطه 14 . فريق الاتحاد لعب 9 وفاز 3 وتعادل 5 وخساره 1 وله 11 نقطه وعليه 8 نقطه والفرق 3 نقاط ومجموع نقاطه 14 . فريق الاتفاق لعب 9 وفاز 4 وتعادل 2 وخساره 3 وله 16 نقطه وعليه 16 نقطه والفرق 0 نقاط ومجموع نقاطه 14 . فريق الفيصلي لعب 9 وفاز 4 وتعادل 3 وخساره 2 وله 10 نقطه وعليه 10 نقطه والفرق 0 نقاط ومجموع نقاطه 13 . فريق القادسية لعب 9 وفاز 4 وتعادل 1 وخساره 4 وله 11 نقطه وعليه 13 نقطه والفرق -2 نقاط ومجموع نقاطه 13 . نادي الوحدة لعب 9 وفاز 4 وتعادل 0 وخساره 5 وله 13 نقطه وعليه 14 نقطه والفرق -1 نقاط ومجموع نقاطه 12 . فريق الباطن لعب 9 وفاز 3 وتعادل 2 وخساره 4 وله 14 نقطه وعليه 13 نقطه والفرق 1 نقاط ومجموع نقاطه 11 . فريق الرائد لعب 9 وفاز 3 وتعادل 2 وخساره 4 وله 11 نقطه وعليه 13 نقطه والفرق -2 نقاط ومجموع نقاطه 11 . فريق أبها لعب 9 وفاز 3 وتعادل 2 وخساره 4 وله 11 نقطه وعليه 13 نقطه والفرق -2 نقاط ومجموع نقاطه 11 . فريق الفتح لعب 9 وفاز 3 وتعادل 1 وخساره 5 وله 15 نقطه وعليه 17 نقطه والفرق -2 نقاط ومجموع نقاطه 10 . فريق العين لعب 9 وفاز 2 وتعادل 1 وخساره 6 وله 12 نقطه وعليه 16 نقطه والفرق -4 نقاط ومجموع نقاطه 7 . فريق النصر لعب 9 وفاز 2 وتعادل 1 وخساره 6 وله 10 نقطه وعليه 14 نقطه والفرق -4 نقاط ومجموع نقاطه 7 . فريق ضمك لعب 9 وفاز 2 وتعادل 1 وخساره 6 وله 12 نقطه وعليه 19 نقطه والفرق -7 نقاط ومجموع نقاطه 7 .

الدوري السعودي كانت هذه هي تفاصيله بشكل كامل وترتيبات الفرق بنقاطها وتفاصيل مباريات كل فريق وما ترتب عليه من فوز وخسارة كل فريق وكان فريق الشباب هو الذي احتل الترتيب الثالث بعدد نقاط خمسة عشر نقطه كما تساوي فريق التعاون مع فريق الاتحاد برصيد النقاط أربعة عشر نقطه ومراكزهم المركز الرابع والمركز الخامس كما ظل فريق النصر بترتيب قبل الأخير في الجدول الخاص بترتيب الدوري وكانت نقاطه هي سبعة نقاط .