الجيش العراقي يعلن مقتل 12 "داعشيا"أعلن الجيش العراقي الثلاثاء مقتل 12 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية عسكرية غربي مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان له "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم الثلاثاء، بعملية عسكرية جديدة".

وأضاف أن "العملية استندت على جهد إستخباري ومعلوماتي، وانطلقت في بادوش غربي مدينة الموصل، وأسفرت عن مقتل 12 عنصرا من بقايا عصابات داعش الإرهابية".