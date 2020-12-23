تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باحتواء فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال أول 100 يوم من ولايته المقرر أن تبدأ رسميا في 20 يناير المقبل.
وقال "بايدن" في تغريدة على تويتر "خلال الـ100 يوم الأولى من إدارتي.. سأطلب من جميع الأمريكيين ارتداء الكمامات.. سنقوم بتوزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.. وسنعمل على إعادة فتح معظم المدارس".
واختتم بايدن تغريدته :"سنحتوي الفيروس ونعود لحياتنا الطبيعية".
وفي وقت سابق أكد بايدن أنه سيطلب من الكونجرس تمرير مشروع قانون إغاثة آخر لمواجهة فيروس كورونا.
وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على 18 مليونًا و473 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن نحو 320 ألف حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يتعهد بالسيطرة على كورونا خلال أول 100 يوم من ولايته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.