إصابة 55 ألفاً و202 شخص في البرازيل بكورونا.. ووفاة 968 آخرين خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 968 وفاة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 55 ألفا و202 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة - في بياناتها اليومية، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أمس الثلاثاء- أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 188 ألفا و259 حالة.

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