وفد عسكري ودبلوماسي سوداني قريبا في واشنطن

كشف مسؤول حكومي أميركي في واشنطن لـ"دوت الخليج"، الأربعاء، أن وفدا عسكريا وأمنيا ودبلوماسيا سودانيا سيزور العاصمة واشنطن مطلع السنة المقبلة.

وذكر المسؤول الأميركية أن الزيارة ستتم تحديدا قبل أن يستلم الرئيس المنتخب جو بايدن إدارته في 20 يناير المقبل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن زيارة الوفد السوداني تأتي بعد مصادقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان، والذي من شأنه خلق مجالات تعاون عسكري ودبلوماسي واسعة بين الخرطوم وواشنطن.

وتابع بأن الوفد، الذي يحظى بعلاقة جيدة مع فريق إدارة الرئيس ترامب، سيلتقي خلال وجوده في واشنطن مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارتي الدفاع والخارجية وكبار رؤساء وأعضاء اللجان في مجلسي النواب والشيوخ.

وردا على سؤال لـ"دوت الخليج"، لم يستبعد المسؤول أن تُسفر زيارة الوفد السوداني عن توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين.