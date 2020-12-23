شركة بريطانية تؤكد فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث الرسمى باسم الشركة لوكالة "رويترز" أن اللقاح يحتوى على المادة الجينية لبروتين فيروس SARS-CoV-2، ولا يبدو أن التغييرات فى الشفرة الجينية التى شُوِّهدت فى هذه السلالة الفيروسية الجديدة تعدل بنية البروتين.
سلالة كورونا الجديدة
وبحسب "روسيا اليوم"، كانت الشركة البريطانية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضى، بدء دمج اللقاح الروسى "سبوتنيك V" مع لقاحها فى تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة لقاحها ضد كورونا.
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