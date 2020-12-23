مصرع 12 شخصا فى بوليفيا سقطت بهم حافلة من مسافة 100 متر

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أشارت صحيفة "لوس تيمبوس" البوليفية إلى أن الحادث وقع فى الصباح الباكر على أحد الطرق المنحدرة بين مدينتى أورورو وسوكرى.

وقال مصدر شرطى لـ الصحيفة، إن الاستجابة السريعة لقوات الشرطة مع مركز سوكرى ساعد فى إنقاذ الكثير من الركاب من الموت المحقق.