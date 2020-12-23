جدة - نرمين السيد - من جانبها، أشارت صحيفة "لوس تيمبوس" البوليفية إلى أن الحادث وقع فى الصباح الباكر على أحد الطرق المنحدرة بين مدينتى أورورو وسوكرى.
وقال مصدر شرطى لـ الصحيفة، إن الاستجابة السريعة لقوات الشرطة مع مركز سوكرى ساعد فى إنقاذ الكثير من الركاب من الموت المحقق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 12 شخصا فى بوليفيا سقطت بهم حافلة من مسافة 100 متر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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