شاهد .. حريق قطار محمل بـ النفط فى واشنطن بعد خروجه عن مساره

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جدة - نرمين السيد - وقال بيان أصدرته هيئة السكك الحديدية "BNSF" عبر حسابها على "تويتر"، إن القطار انحرف عن مساره فى ساعة متأخرة من صباح الثلاثاء، ما أسفر عن خروج 5 عربات عن السكة.
وأفادت الهيئة بأن حريقًا شب فى العربات الأخيرة للقطار، موضحة أنه يجرى تقييم الوضح من قِبَل أطقم الاستجابة للطوارئ.
ودعا مسؤول العلاقات العامة فى واشنطن، إلى إخلاء المنطقة المجاورة للحادث والتى تضم كنيسة ومدرسة ابتدائية فضلا عن العديد من الشركات.
ووفق آخر المستجدات، لم يسفر الحريق عن حدوث أى إصابات إلى الآن، كما لم تحدد سلطات التحقيق سبب الحادث.
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