الفلبين تعلق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا

أعلنت الفلبين تعليق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا، اعتبارًا من غدٍ الخميس، بحسب صحيفة "الجارديان".

وتنضم الفلبين إلى أكثر من 40 دولة فرضت قيودًا على السفر إلى بريطانيا بسبب تفشي سلالة كورونا الجديدة في إنجلترا.

فيما أوصى الاتحاد الأوروبي أعضاءه الـ27 برفع حظر السفر عن بريطانيا، رغم تفشي "كورونا المتحور" في المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم وجود معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كان التحور الجديد للفيروس يمكن أن يؤثر على فعالية لقاح كورونا.