دولة جديدة تحظر دخول القادمين من بريطانيا بسبب «كورونا المتحور»

قرّرت اليابان حظر دخول الأجانب القادمين من بريطانيا اعتبارًا من غدٍ، الخميس، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" أسرع انتشارًا من السلالة الحالية.

وقالت وكالة "رويترز" إن اليابان ستحظر دخول غير اليابانيين إلى أراضيها اعتبارًا من يوم الخميس، ويمكن للأشخاص بمن فيهم الأجانب المقيمين بالبلاد لفترة طويلة القيام برحلات عمل إلى بريطانيا، لكن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا فور العودة إلى طوكيو.

وبحسب الوكالة، اعتبارا من الأسبوع المقبل سيطلب من الأشخاص القادمين من بريطانيا تقديم شهادة تؤكد سلبية فحوصاتهم لفيروس كورونا في غضون 72 ساعة من مغادرتهم.

وكانت الحكومة اليابانية أكدت عدم رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

واتخذ عدد كبير من الدول قرارا بتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا عقب تفشي سلالة كورونا الجديدة في إنجلترا.

في المقابل، أوصى الاتحاد الأوروبي جميع دول التكتل برفع حظر السفر عن بريطانيا.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كان التحور الجديد للفيروس يمكن أن يؤثر على فعالية لقاح كورونا.