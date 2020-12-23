استعلام مدفوعات مكتب العمل وطريقة استردادها من الراجحي والأهلي بالخطوات

استعلام مدفوعات مكتب العمل واحدة من كبرى الخدمات، التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي، خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية، وذلك لتمكين المواطنين والوافدين، من الاستعلام عن رصيد مدفوعات مكتب العمل، إما برقم الهوية أو برقم الإقامة، وذلك بخطوات بسيطة.

تساعد خدمات الاستعلام المقدمة داخل المملكة العربية السعودية، على تسهيل الإجراءات وإنجاز العديد من المعاملات المهمة، بشكل إلكتروني سهل، باتباع عددًا من الخطوات البسيطة، مثل تنظيم تعاقدات العمل بين الوافدين وأصحاب المؤسسات من أبناء المملكة، حيث يمثل مكتب العمل، ضامنًا جيدًا لحقوق الطرفين.

وبرزت أهمية مكتب العمل في السعودية، عقب أن أعلنت المملكة العربية السعودية، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إلغاء نظام الكفالة في السعودية، واستبدالها بتعاقدات بين أصحاب العمل والوافدين، بما يحقق إتاحة الفرص لذوي المهارات والكفاءة.

إذا كنت مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية، وأردت الاستعلام عن رصيد المدفوعات من مكتب العمل، يمكنك القيام بذلك من خلال اتباع عددًا من الخطوات كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الرسمي. اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها الاستعلامات. ثم اختر الدخول إلى الاستعلام عن خدمات مكتب العمل. قم بتحديد الخدمة التي ترغب في الاستعلام عن تفاصيلها. املأ كل الخانات التي سوف تظهر أمامك عبر الشاشة. أدخل الرمز الذي يظهر أمامك بشكل صحيح، ثم اختر كلمة بحث. انتظر قليلا، وسوف يظهر أمامك كافة البيانات بشأن الخدمة المراد الاستعلام عنها.

يمكنك إجراء استعلام مكتب العمل برقم الهوية، وذلك بإدخال رقم هويتك في الخانات المخصصة، عقب تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل، كما يمكنك الاستعلام برقم الإقامة عن رصيد مدفوعات مكتب العمل أيضًا.

اذهب إلى رابط موقع مصرف الراجحي. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالبنك، باستخدام كلمة المرور. قم باختيار قائمة المدفوعات من الصفحة الرئيسة لبنك الراجحي. قم باختيار المدفوعات الإلكترونية من الصفحة. قم باختيار نوع الخدمة. اختر نوع الطلب الذي ترغب في الحصول عليه. املأ كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك، وأهمها رقم الهوية ورقم الحساب في بنك الراجحي. اختر أيقونة استمرار. انتظر قليلًا؛ حتى تظهر أمامك رسالة تؤكد لك إتمام العملية التي قمت بها.